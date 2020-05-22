Собянин высказался за сохранение ограничительных мер в Москве

В Москве нужно сохранять строгие меры для борьбы с распространением коронавируса. Такое мнение высказал столичный мэр Сергей Собянин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента РФ Владимира Путина.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничений, требований по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению», - заявил градоначальник.

При этом он добавил, что необходимо продолжать выдачу электронных пропусков и сохранять требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте. Кроме того, мэр уверен, что нужно оставить в силе жесткие санитарные требования по работе предприятий.

В мероприятии также участвовала глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая доложила Владимиру Путину, что распространение коронавируса в России вышло на плато.

В настоящий момент в России официально подтверждено 326 448 случаев заболевания COVID-19, 99 825 человек вылечились, 3 249 - скончались. Тестов на наличие коронавируса по стране проведено 8 126 626.