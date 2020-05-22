Момент спасения одного из пассажиров рухнувшего лайнера в Пакистане попал на видео

В социальных сетях появились кадры спасательной операции на месте крушения самолета «Пакистанских авиалиний». На видео - сотрудники экстренных служб выносят из-под горящих обломков одного из пассажиров.

Как сообщает Associated Press, это президент Банка Пенджаба Зафар Масуд. По данным издания, в результате падения лайнера выжил еще минимум один человек.

Самолет потерпел крушение в пятницу, 22 мая, у города Карачи. По последней информации, на борту находилось 98 человек. Момент падения воздушного судна попал на видео.