Момент спасения одного из пассажиров рухнувшего лайнера в Пакистане попал на видео
Как сообщает Associated Press, это президент Банка Пенджаба Зафар Масуд.
© Видео: glamourfist, Twitter © Фото: glamourfist, Twitter
В социальных сетях появились кадры спасательной операции на месте крушения самолета «Пакистанских авиалиний». На видео - сотрудники экстренных служб выносят из-под горящих обломков одного из пассажиров.
Как сообщает Associated Press, это президент Банка Пенджаба Зафар Масуд. По данным издания, в результате падения лайнера выжил еще минимум один человек.
Самолет потерпел крушение в пятницу, 22 мая, у города Карачи. По последней информации, на борту находилось 98 человек. Момент падения воздушного судна попал на видео.