Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса

В России существует угроза второй волны заражений коронавирусом. По словам Владимира Путина, инфекция может начать активно распространяться осенью: с октября но ноябрь. Президент призвал министерство здравоохранения подготовиться к этому.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября - ноябрь», - сказал президент РФ.

Кроме того, Путин поручил подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии в стране, восстановлению экономики и дальнейшей борьбе с распространением инфекции.

В пятницу, 22 мая, Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. А руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что страна вышла на плато. При этом она добавила, что все меры, введенные для борьбы с COVID-19, необходимо продолжать соблюдать.

По последним данным, в России зарегистрировано 326 448 случаев заражения коронавирусом, 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.