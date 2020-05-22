Госдума приняла закон об удвоении детских пособий

С 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан России будут увеличены в два раза. Соответствующий законопроект в пятницу, 22 мая, приняла Госдума.

В настоящее время минимальное пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей, на второго и последующих - по 3 тысячи. Теперь выплаты будут производиться на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения и составят 6752 рубля.

«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в 2 раза. Причем они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а станут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Максимальный размер пособий при этом вырастет с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Соответствующую поправку ранее предложили депутаты от «Единой России». Эта мера призвана поддержать оставшихся без работы мам, родителей или опекунов.