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Двое детей в центре Москвы выпали из окна

Вадим Синицын
21:29 02.05.2020
На данный момент известно, что в квартире несовершеннолетние находились не одни.
Двое детей в центре Москвы выпали из окна
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Двое несовершеннолетних погибли, выпав из окна дома в Москве, расположенного на улице Талалихина. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Как заявила старший помощник руководителя управления Юлия Иванова, органы проводят доследственную проверку в связи с трагедией. На данный момент известно, что в квартире дети находились не одни.

«По данным следствия, рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что в квартире дети находились не одни», - цитирует ТАСС представителя ГСУ СК РФ по Москве.

В данный момент на месте происшествия работают криминалисты, проводится опрос очевидцев и соседей семьи. Следователям предстоит установить всю картину случившегося.

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