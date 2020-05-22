Путин заявил о сохранении созданной в СССР системы здравоохранения

СССР был разрушен, но созданную в Советском Союзе систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора уничтожить не удалось. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке России с докладом выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. После доклада Кутырева Путин спросил у него, кто в СССР создавал систему санэпиднадзора. Директор института ответил, что это был Николай Семашко и «еще огромная плеяда специалистов потом, после него».

«Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось», - парировал Путин.

Глава государства добавил, что сейчас власти РФ делают и будут делать дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы.

На совещании также присутствовала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, которая доложила президенту, что распространение коронавируса в России вышло на плато.

В настоящий момент в РФ официально подтверждено 326 448 случаев заболевания COVID-19, 99 825 человек вылечились, 3 249 - скончались. Тестов на наличие коронавируса по стране проведено 8 126 626.