Помпео назвал окончательный срок выхода из Договора по открытому небу

Окончательный выход США из Договора по открытому небу будет оформлен через шесть месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента в опубликованном заявлении госсекретаря Майка Помпео.

«Завтра Соединенные Штаты представят уведомление о своем решении выйти из Договора по открытому небу другим государствам-участникам. Через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником Договора», - говорится в сообщении.

При этом Помпео не исключил возможности пересмотра принятого решения и продления членства США, если другие страны-участницы Договора будут его соблюдать.

Сегодня глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из международного соглашения, которое с 1992 года позволяет его участникам выполнять наблюдательные полеты над территорией друг друга.

В МИД России решение США разорвать Договор назвали ударом по международной стабильности и призвали объясниться. На Смоленской площади отметили, что Вашингтон действует в подобной манере уже не первый год.