Экс-астронавт НАСА выбрала российский «Союз» для посадки вместо Crew Dragon

Посадка на воду в спускаемой капсуле российского космического корабля «Союз» более безопасна и, в сравнении с американским Crew Dragon, доставит меньше неприятных ощущений. В этом уверена бывший астронавт НАСА Карен Найберг.

«Crew Dragon садится на воду, думаю, мне бы это не понравилось. Когда я садилась на Землю на "Союзе", я не чувствовала себя физически плохо до тех пор, пока нам не начали помогать выбираться из капсулы. Поэтому я могу представить, что посадка на воду, на волны любой величины, не доставит удовольствия», - заявила Найберг в интервью ARS Technica.

По расчетам НАСА, американский корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту стартует к Международной космической станции 27 мая. На следующий день намечены прибытие и стыковка с МКС. Пока нет четкого ответа, сколько пробудут на борту пассажиры Crew Dragon, миссия может затянуться на 4 месяца.

По контракту с НАСА пилотируемые корабли создают частные американские компании SpaceX и Boeing. Crew Dragon, принадлежащий SpaceX, в отличие от создаваемого Boeing корабля Starliner, будет совершать посадку на воду, как и его грузовой аналог корабль Dragon.