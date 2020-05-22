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Закрытое небо: зачем США выходят из договора

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
15:51 22.05.2020
США сообщили, что выходят из Договора по открытому небу. О своем решении президент страны Дональд Трамп заявил накануне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сообщения о возможном выходе США из Договора по открытому небу появились накануне официального заявления Дональда Трампа. В них сообщалось, что Вашингтон поставил в известность об этом всех зарубежных партнеров. В то же время Россия никаких официальных уведомлений не получала.

«Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что, пока они не придерживаются, мы выходим. Но есть очень хороший шанс, что мы заключим новое соглашение или сделаем что-то, чтобы восстановить это соглашение», - сказал Трамп.

Выход из договора США объясняют якобы слежкой России за Дональдом Трампом. Об этом заявил его советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Когда именно производилась слежка, он не уточнил.

Очевидно, речь идет о полете, проходившем над Вашингтоном в августе 2017 года. Тогда на борту российского Ту-154 находились представители Пентагона, которые следили, чтобы самолет не отклонялся от заранее намеченного курса. Выходит, что свою работу они так и не выполнили.

«Если американцы думают, что они могут нас этим напугать и они получат какое-то превосходство - не получится. Более того, они так расшатают всю мировую безопасность. И потом придется вот эти осколки собирать по крупицам и начинать разрядку "два", что мы прошли в начале 70-х годов. Потому что в другом случае мир просто перестанет существовать», - заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В российском МИД уже заявили, что никаких нарушений с нашей стороны нет. В то же время там выдвигают свои претензии в адрес США. В 2018 году Вашингтон ограничил максимальную дальность полета с авиабазы Хикам на Гавайях, а также запретил останавливаться на ночь на континентальной части страны. Эрозией режима контроля над вооружениями выход США из Договора называют в ООН.

«Этот режим гарантировал сохранение безопасности и был выгоден всему международному сообществу. Прекращение действия таких соглашений без какой-либо их замены может привести к новой гонке вооружений и серьезно увеличивает риски возникновения ошибки», - отметил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Возникает и другой вопрос - для чего выходить из Договора, в котором кроме России - еще почти три десятка стран. Очевидно, что все это не более чем повод, а причины кроются в желании США нарушить долгое время сохранявшийся на планете ядерный паритет. До этого они уже покинули в одностороннем порядке договоры о противоракетной обороне и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«В этих условиях и договор СНВ-1, и СНВ-2 и в особенности СНВ-3 Соединенным Штатам Америки очень мешают. СНВ-3 они сейчас будут хоронить, требуя чтобы туда вошел Китай. США с завтрашнего дня переходят к открытой гонке ядерных вооружений», - подчеркнул заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Безумием поступок США назвал бывший директор ЦРУ Майкл Хайден. Сожаления в связи с действиями Вашингтона выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он заявил, что вместе с партнерами будет требовать от США пересмотра этого решения. Официально выход из договора - в том случае если ситуация не изменится - произойдет через полгода.

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