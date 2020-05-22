Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато

Распространение коронавируса в России вышло на плато. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особого внимания и неукоснительного соблюдения всех требований, о чем вы неоднократно говорили... для того, чтобы эта ситуация не ухудшилась», - объяснила она.

Попова подчеркнула, что ученые, исходя из всех получаемых данных мониторинга, оценки и анализа ситуации, говорят о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ и четкой тенденции к снижению заболеваемости.

В начале мероприятия президент заявил, что в России необходимо и дальше повсеместно наращивать тестирование населения на наличие коронавируса. Путин отметил, что скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя. Он особо подчеркнул, что в период поэтапного выхода из режимов ограничительных мер, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства широкое проведение тестов, неукоснительное соблюдение всех санитарных норм будут иметь определяющее значение.

В настоящий момент в России официально подтверждено 326 448 случаев заболевания COVID-19, 99 825 человек вылечились, 3 249 - скончались. Тестов на наличие коронавируса по стране проведено 8 126 626.