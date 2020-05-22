СК РФ предъявил обвинение жителю Волгограда за размещение на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистского преступника

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ продолжается расследование ряда уголовных дел о реабилитации нацизма в связи с размещением в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографий лидеров Третьего рейха и предателей Родины. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В рамках расследования данного ряда преступлений жителю Волгограда было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ.

«Предварительным следствием установлено, что житель Волгограда Денис Воронцов не позднее 3 мая 2020 года в ходе проведения патриотической акции "Бессмертного полка" в сети Интернет разместил фотоизображение руководителя гестапо Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен Михайловский Геннадий. Впоследствии, 12 мая, фотоизображение Мюллера было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" в ряду фотографий участников ВОВ, боровшихся с нацистской Германией», - прокомментировала представитель ведомства.

По мнению следствия, таким образом Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Сотрудниками СК РФ молодому человеку было предъявлено обвинение в реабилитации нацизма.

В настоящий момент Следственный комитет продолжает устанавливать все факты размещения фотографий нацистских преступников и совершивших данные противоправные действия лиц.