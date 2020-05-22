Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, наблюдается позитивная динамика. Об этом заявил Владимир Путин.

«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», - сказал президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

По словам главы государства, темп прироста новых случаев неделю назад составлял 5,9%, на сегодняшний день - 3,5%.

«При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры затем на пути распространения инфекции», - добавил президент.

По последним данным, в России зафиксировано 326 448 случаев заболевания коронавирусом, 99 825 пациентов вылечились, 3249 скончались.