Несколько городов Нижегородской области закрыли на карантин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продлил карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
По его словам, в большинстве населенных пунктах, где вводится карантин работают важные для региона предприятия и организации.
Однако отмечается, что несмотря на все ограничения, за последние недели в регион активно приезжали люди из других регионов и что привело к возникновению локальных очагов заболевания», - отметил он.
Для контроля граждан устанавливаются КПП и блокпоств, добавил Никитин.
За период пандемии в России диагностированы 124 054 случаев заражения, из которых 9 623 за последние сутки, вздоровели -
15 013.