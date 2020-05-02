Несколько городов Нижегородской области закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продлил карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.

По его словам, в большинстве населенных пунктах, где вводится карантин работают важные для региона предприятия и организации.

Однако отмечается, что несмотря на все ограничения, за последние недели в регион активно приезжали люди из других регионов и что привело к возникновению локальных очагов заболевания», - отметил он.

Для контроля граждан устанавливаются КПП и блокпоств, добавил Никитин.

За период пандемии в России диагностированы 124 054 случаев заражения, из которых 9 623 за последние сутки, вздоровели -

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