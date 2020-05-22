Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 73 пациента с положительными тестами на коронавирус и подтвержденной пневмонией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Накануне сообщалось о смерти 68 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число летальных исходов от COVID-19 увеличилось с 1794 до 1867 человек.

В четверг, 21 мая, Сергей Собянин объявил, что Москва может приступать к постепенному смягчению ограничений из-за коронавируса, поскольку число выявляемых случаев заражения начало снижаться.

Столичный градоначальник подписал указ, согласно которому с 25 мая в городе возобновят работу МФЦ и каршеринг. Собянин назвал ситуацию с коронавирусом позитивной и выразил надежду, что в скором времени пандемия закончится.