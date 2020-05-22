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Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

Роман Захаров
14:58 22.05.2020
По мнению главы государства, в период поэтапного выхода из режимов ограничительных мер соблюдение всех санитарных норм будет иметь решающее значение.
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

В России необходимо и дальше повсеместно наращивать тестирование населения на наличие коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу», - сказал глава государства в ходе онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Российский лидер отметил, что скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя. Он особо подчеркнул, что в период поэтапного выхода из режимов ограничительных мер, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, неукоснительное соблюдение всех санитарных норм будет иметь определяющее значение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, который также является главой рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса, провел селекторное совещание с региональными руководителями. В рамках мероприятия были затронуты в том числе вопросы расширения тестирования на COVID-19 и функционирование коронавирусных стационаров.

В настоящий момент в России официально подтверждено 326 448 случаев заболевания COVID-19, 99 825 человек вылечились, 3 249 - скончались. Тестов на наличие коронавируса по стране проведено 8 126 626. 

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