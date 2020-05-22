В МИД РФ заявили, что США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Мы сегодня в министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу», - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва остается привержена соглашению и готова к контактам с Вашингтоном по стратегической безопасности.

«Я надеюсь все же, что COVID-19 не поставит непреодолимых препятствий для личного общения делегаций, в том числе в межведомственном формате. И мы подтвердили американской стороне нашу готовность проводить и очные встречи в том числе», - отметил Рябков.

Он добавил, что при переговорах по стратегической стабильности должны учитываться потенциалы всех ядерных держав, в том числе союзников США, то есть Великобритании и Франции.

Напомним, что о решении выйти из Договора по открытому небу накануне объявил Дональд Трамп. Конгрессмены осудили президента США за то, что он не обсудил этот вопрос с ними и « дал пощечину» союзникам Штатов в Европе.