Минобороны возводит многопрофильный медицинский центр в Воронеже

Ход строительства проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ возводит в г.Воронеже медицинский центр на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона.

На строительной площадке работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано более 850 рабочих и 80 единиц специальной техники.

К настоящему времени полностью завершен монтаж металла и стеновых панелей. Всего смонтировано более 360 тонн металлоконструкций, более 5,5 тыс. квадратных метров сэндвич-панелей, уложено более 8 тыс. квадратных метров профнастила, выполняется кирпичная кладка цоколя и внутренних перегородок.

Ранее военные строители завершили заливку фундаментной плиты для устройства которой было использовано свыше 2,5 тыс. кубометров бетонной смеси.

Медцентр в Воронеже строится по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны в Хабаровске и подмосковном Подольске.

На сегодняшний день уже около 30-ти предприятий Воронежской области вовлечено в кооперацию по обеспечению строительства многофункционального центра. В том числе предприятия промышленности, производители и поставщики строительных и отделочных материалов, а также ресурсоснабжающие организации, осуществляющие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Национальным центром управления обороной Российской Федерации осуществлялся непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства возводимого медицинского центра.

На строительной площадке развернуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях.

На подготовительном этапе строительства для выполнения отдельных видов работ военнослужащие железнодорожного батальона механизации совершили 600-километровый марш из Подмосковья в Воронеж.

Военнослужащие подготовили площадку под строительство нового медцентра. Была выполнена расчистка территории и выборка грунта под устройство котлована здания. В работах было задействовано около 100 военнослужащих и более 40 единиц автомобильной и специальной техники.

Перед началом работ военнослужащие инженерно-саперного подразделения провели инженерную разведку и обследовали 4 гектара местности, в том числе место будущей застройки и прилегающей территории.