Белые ночи: в Мурманске ближайшие два месяца не зайдет солнце

Полярный день начинается для жителей Мурманска. В течение ближайших двух месяцев в городе солнце не зайдет за горизонт и за окном всегда будет светло.

Уличное освещение в городе отключат практически до конца лета. Но спортом на улице и другими активностями теперь можно будет заниматься круглосуточно.

Тем не менее врачи напоминают, что полярный день не лучшим образом может сказаться на здоровье. Только в полной темноте организм человека вырабатывает важный гормон - мелатонин, который отвечает за дневную активность. Специалисты рекомендуют на время белых ночей пользоваться в доме плотными шторами, чтобы свет не мешал нормальному сну.