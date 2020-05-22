Пожар и толпы людей: опубликованы новые кадры с места падения самолета в Пакистане

Пользователи социальных сетей опубликовали новые кадры, снятые на месте крушения самолета в Пакистане. На записи видно, что воздушное судно упало на здания, предназначение которых пока неизвестно. На коротком ролике также запечатлено, как сотрудники экстренных служб тушат пожар, возникший на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines потерпел крушение вблизи аэропорта Карачи. По данным местных СМИ, на борту самолета могло находиться не менее 90 человек.

Позже в Сети появились кадры, на которых был запечатлен момент падения самолета.