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В ЗВО отправили первых призывников в войска

Александр Пешков
14:32 22.05.2020
В Западный военный округ прибыли первые команды выпускников учебных частей Минобороны России, а также состоялись первые отправки призывников в войска в ходе весеннего призыва 2020 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для комплектования соединений и воинских частей Балтийского флота самолетами гражданской авиации в Калининградскую область доставлены первые воинские команды выпускников учебных центров Минобороны России общей численностью более 300 человек.

В основном это механики-водители, радиотехники и специалисты связи. После трехмесячного курса обучения они продолжат военную службу в береговых частях и на кораблях флота на должностях сержантов и старшин. В общей сложности на Балтийский флот прибудет более тысячи младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступить к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.

Кроме того, в ближайшее время самолетами гражданской авиации в войска начнут прибывать и первые воинские команды призывников весеннего призыва 2020 года. До середины июля в Калининградскую область прибудут более 1 800 призывников, а всего в ходе весеннего призыва 2020 года Балтийский флот пополнят свыше трех тысяч новобранцев.

С 20 мая 2020 года началась отправка призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооруженных сил в ходе весеннего призыва граждан на военную службу.

В удаленные гарнизоны отправка призывников осуществляется самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.

Также предусмотрены железнодорожные перевозки команд воинскими эшелонами и отдельными пассажирскими вагонами в составе пассажирских поездов. Количество военнослужащих, размещаемых в каждом пассажирском вагоне, сокращено на треть. Перед отправкой во всех пассажирских вагонах специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты проводится комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке.

Всем новобранцам, направляемым в Вооруженные силы, выдаются медицинские маски и несессер, в который входит антисептик для рук. В пути следования воинские команды находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

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