Рябков о выходе США из ДОН: очередной шаг Вашингтона по демонтажу системы глобальной безопасности

Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу - это очередной шаг Вашингтона по демонтажу системы глобальной безопасности. С таким утверждением выступил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ констатировал, что, как и в случае с выходом из ДРСМД, американская сторона не привела доказательств нарушения Россией договора.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДОН. Он также обвинил Москву в нарушении положений этого соглашения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия намерена оставаться участником ДОН до тех пор, пока он в силе.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран - членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.