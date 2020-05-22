Граждане заступились за полицию: СК РФ отпустил из-под стражи оперативников, подозреваемых в избиении задержанного
При задержании подозреваемого в педофилии сотрудникам уголовного розыска пришлось применить силу, так как предполагаемый преступник оказал сопротивление.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Новгородской области Следственный комитет отпустил из-под стражи троих полицейских, подозреваемых в избиении задержанного. На их защиту встали местные жители. Они вышли на пикет, требуя освободить оперативников.
Дело в том, что при задержании подозреваемого в педофилии сотрудникам уголовного розыска пришлось применить силу, так как предполагаемый преступник оказал сопротивление. Мужчина позже написал на стражей порядка заявление с жалобой на побои и вымогательство взятки. Было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.
После возмущения местных жителей по указанию центрального аппарата Следственного комитета ходатайство об аресте полицейских было отозвано. Председатель СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.