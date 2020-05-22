Силовики проводят спецоперацию против группы бандитов в Хасавюртовском районе Дагестана
Ранее в СМИ появились сообщения о поиске боевиков в этом районе.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В Хасавюртовском районе Дагестана силовиками обнаружена группа бандитов. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
«В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе КТО обнаружена группа бандитов. Проводится спецоперация», - говорится в заявлении.
Ранее СМИ сообщили, что правоохранители ищут боевиков в Хасавюртовском районе, где ранее объявили режим контртеррористической операции. Отмечалось, что бандиты принадлежат к остаткам эндирейской бандгруппы.