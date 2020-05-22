Момент падения пассажирского самолета в Пакистане попал на видео
На борту самолета, упавшего недалеко от аэропорта Карачи, могли находиться 90 человек.
© Видео: RJimranofficial, Twitter © Фото: RJimranofficial, Twitter
Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines потерпел крушение вблизи аэропорта Карачи. Очевидцы происшествия разместили видеозапись трагедии в социальных сетях.
На кадрах видно, как авиалайнер стремительно идет вниз. Что стало причиной происшествия - пока неизвестно.
По данным телеканала Geo TV, на борту воздушного судна находились 90 человек. Самолет совершал внутренний рейс в Лахор.