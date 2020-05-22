В Пакистане разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» разбился недалеко от аэропорта Джинна в городе Карачи. Воздушное судно упало на жилые дома.

Airbus 320 следовал из Лахора и должен был приземлиться всего на одну минуту позднее своего крушения, сообщает Geo TV. Связь с самолетом прервалась перед его падением.

По предварительным данным, на борту судна находилось 98 человек: 91 пассажир и семь членов экипажа. Самолет также разрушил несколько жилых домов при падении. Количество жертв катастрофы уточняется, на месте работают спасательные службы.