МВД обнародовало видео задержания издателя журнала «Флирт» в Москве

Участников преступной группировки по организацию занятия проституцией задержали на юго-западе Москвы. Видео с места опубликовало МВД России.

По информации правоохранителей, злоумышленники размещали в Интернете объявления об оказании услуг сексуального характера с фотографиями девушек. Адреса помещений сообщали позвонившим по указанному номеру телефона.

Полицейские задержали восемь подозреваемых: предполагаемого организатора и его помощников. Источник в органах сообщил РИА Новости, что среди задержанных находится скандально известный и неоднократно судимый издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев.

«При обысках по местам проживания задержанных обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организатора заключили под стражу, остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.