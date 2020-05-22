Госдума приняла закон о налоговых каникулах на II квартал для малого и среднего бизнеса

Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях проект закона о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса, включая налоговые каникулы на второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

Согласно документу, от НДФЛ будут освобождены доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку во время мероприятий по выявлению, предупреждению и устранению последствий коронавирусной инфекции. Действие закона также распространяется на лиц, оказывающих социальные услуги гражданам, в том числе медикам и соцработникам.

Для категории самозанятых обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год. Для индивидуальных предпринимателей (ИП), которые работают в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являются работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшатся на величину одного минимального размера оплаты труда - до 20 318 рублей. Суммы списанной задолженности по займам, взятым ИП или организациями в 2020 году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.

В числе иных расходов, связанных с производством и реализацией, будут учтены пожертвования в виде имущества и денежных средств, переданных организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО, являющихся получателями субсидий и грантов, централизованным религиозным организациям и учрежденным ими НКО. Также учтены будут пожертвования другим НКО, включенным в реестр НКО, в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях. Критерии для включения в этот реестр, порядок его ведения и уполномоченный орган установит российский кабинет министров.

Малый и средний бизнес (МСБ) и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации будут освобождены от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале сего года. От обложения НДС освобождается передача имущества и денежных средств, используемых для борьбы с коронавирусом, которые безвозмездно переданы органам государственной власти или местного самоуправления, а также медорганизациям.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль, единому сельхозналогу и при упрощенной системе налогообложения стоимость имущества, передаваемого для борьбы с COVID-19, будет включена в расходы. А уплаченный при приобретении или импорте такого имущества НДС будет принят к вычету и не будет подлежать восстановлению.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться к правовым отношениям, возникшим с 1 января текущего года.