В России узаконили право пассажиров вернуть деньги за билеты при угрозе и возникновении ЧС

Пассажиры самолетов, поездов и водного транспорта теперь смогут легально вернуть деньги за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности. Соответствующий закон приняла Госдума.

Российское правительство отныне имеет право устанавливать особенности исполнения договоров перевозки, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия соглашения или отказаться от его исполнения, возместив плату за проезд в установленные порядки и сроки. При отказе пассажира от поездки в связи с существованием угроз ему также должны будут вернуть деньги в порядки и сроки, которые установит кабмин.

Закон должен вступить в силу со дня его опубликования. Его нормы будут распространяться на договоры, подлежащие исполнению с 1 февраля 2020 года.