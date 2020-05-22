Собянин обсудил с регионами расширение тестирования на COVID-19 и работу коронавирусных стационаров

Мэр Москвы Сергей Собянин, который также является главой рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса, провел селекторное совещание с региональными руководителями. В рамках мероприятия были затронуты в том числе вопросы расширения тестирования на COVID-19 и функционирование коронавирусных стационаров.

По данным пресс-службы столичного градоначальника, затрагивались также вопросы, связанные с допвыплатами медицинским сотрудникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Кроме того, обсуждалась разработка порядка возвращения стационаров, которые были ранее переквалифицированы в коронавирусные госпитали, к нормальному режиму работы.

Участники совещания обсудили и разработку требований к функционированию предприятий и организаций различных отраслей в условиях эпидемии.

В настоящий момент в России официально подтверждено 326 448 случаев заболевания COVID-19, 99 825 человек вылечились, 3 249 - скончались. Тестов на наличие коронавируса по стране проведено 8 126 626.