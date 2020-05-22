В Минобрнауки назвали предполагаемую дату всероссийского онлайн-выпускного в вузах

Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн ориентировочно 4 июля. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы выступили с одной такой инициативой. Понятно, в силу распространения эпидемии - да, а с другой стороны, если подумать, собственно, онлайн - это ведь еще и позволяет стирать границы, потому что в один день, я думаю, что это 4 июля ориентировочно», - сказал глава Минобрнауки в эфире «Россия 24».

Министр добавил, что ему хотелось бы, чтобы выпускников поздравили «самые успешные люди нашей страны». По словам Фалькова, в рамках мероприятия будут и локальные площадки. Это связано с разницей в часовых поясах, особенностями эпидемиологической ситуации и ритмами жизни в каждом населенном пункте, в каждом регионе.

«Сама идея того, что это пройдет в один день по всей стране, и многие вузы, если не большинство, уже поддержали, мне кажется, что это эксперимент, заслуживающий внимания», - сказал глава образовательного ведомства.

При этом он подчеркнул, что раньше ничего подобного не проводилось.