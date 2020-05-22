Трансляция «Бессмертного полка» набрала 20 миллионов просмотров

Трансляция шествия «Бессмертного полка» набрала уже более 20 миллионов просмотров, однако организаторы отметили, что она будет продолжаться «до последней заявки», сообщила в четверг пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«Трансляция набрала уже более 20 миллионов просмотров, их число постоянно растет - все ждут появления в строю Бессмертного полка своих героев. Всего на участие в проекте было подано около 3 млн заявок. Обработка анкет модераторами-историками еще не завершена», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участники получают оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев в онлайн-шествии по московскому времени. В сообщении также отмечено, что часть анкет вынужденно возвращается на доработку, так как по правилам модератор не может вмешиваться в редактирование анкет.

Если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте «Бессмертного полка России» предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу.

Трансляцию можно увидеть на сайтах «Бессмертного полка России», «Международного Бессмертного полка», в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», онлайн-кинотеатре Okko.

Также работает круглосуточная горячая линия проекта по телефону 8 (800) 20-1945-0.