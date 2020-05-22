Пламя и вой сирен: опубликовано видео крупного пожара в Красноярске
О жертвах или пострадавших в результате ЧП к настоящему моменту информации нет.
© Видео: ЧП Красноярск, VK © Фото: ЧП Красноярск, VK
В Октябрьском районе Красноярска произошло возгорание в частном секторе. Видеозапись пожара уже появилась в социальных сетях.
По словам очевидцев, вначале вспыхнул один дом, но вскоре огонь перекинулся на соседний.
На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые незамедлительно приступили к ликвидации огня. О жертвах или пострадавших в результате ЧП к настоящему моменту информации не поступало.