Порошенко вызвали на допрос по делу о вывозе с Украины ценных картин
Экс-президенту необходимо явиться в Госбюро расследований 26 мая.
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Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о вывозе из страны коллекции картин. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бюро.
«Сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований в 11.00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля», - уточняется на сайте ведомства.
Уголовное производство открыто по факту скрытого от таможенного контроля перемещения через границу Украины 43 картин всемирно известных художников, добавили в пресс-службе бюро.
Бывший глава государства уже проходит как обвиняемый по нескольким уголовным делам. В частности, его обвиняют в коррупции, госизмене и других незаконных махинациях.