Порошенко вызвали на допрос по делу о вывозе с Украины ценных картин

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о вывозе из страны коллекции картин. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бюро.

«Сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований в 11.00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля», - уточняется на сайте ведомства.

Уголовное производство открыто по факту скрытого от таможенного контроля перемещения через границу Украины 43 картин всемирно известных художников, добавили в пресс-службе бюро.

Бывший глава государства уже проходит как обвиняемый по нескольким уголовным делам. В частности, его обвиняют в коррупции, госизмене и других незаконных махинациях.