Тульскую медсестру в купальнике поддержал глава регионального Минздрава
Алексей Эрк выразил благодарность девушке за ее нелегкий труд.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне вызвал бурные обсуждения в соцсетях.
«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», - заявил министр в интервью каналу «Первый Тульский».
Эрк также сообщил, что девушка продолжает работать, но глава медицинской организации сделала ей устное замечание.
Ранее Сеть облетели снимки, на которых запечатлена медсестра, сквозь полупрозрачную форму которой был виден купальник. Как позже объяснила девушка, она надела бикини из-за сильной жары.