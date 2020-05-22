Тульскую медсестру в купальнике поддержал глава регионального Минздрава

Ранее Сеть облетели снимки, на которых запечатлена медсестра, сквозь полупрозрачную форму которой был виден купальник. Как позже объяснила девушка, она надела бикини из-за сильной жары.

«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», - заявил министр в интервью каналу «Первый Тульский».

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.