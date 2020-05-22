Попова рассказала о соблюдении ряда требований после завершения третьего этапа снятия ограничений

После того как завершится третий этап снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, некоторые требования все равно понадобится соблюдать. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать - это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств», - приводит РИА Новости ее слова.

При этом она добавила, что «нам еще многое предстоит осознать и прописать, как именно себя вести».

На данный момент в России официально подтверждено 317 554 случая инфицирования коронавирусом, 92 681 человек вылечились, 3 099 - скончались.