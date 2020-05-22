В центре эпидемиологии и микробиологии Минздрава рассказали о неофициальных испытаниях вакцины от COVID-19

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России испытали на себе вакцину от коронавируса. Об этом заявил глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

Речь идет о перспективной векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген SARS-CoV-2, пояснил он. Вакцину себе ввели разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

«Они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой», - уточнил Гинцбург в интервью «Интерфакс».

Академик добавил, что испытания дали положительный результат, сотрудники приобрели иммунитет. Никаких побочных эффектов нет - «все живы, здоровы и радуются», отметил он.