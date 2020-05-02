ВОЗ: число больных COVID-19 превысило 3,2 миллиона

За время пандемии количество зараженных коронавирусом в достигло 3 267 184, из которых около 230 тысяч человек скончались. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 91,9 тысячи человек. За период пандемии в России диагностированы 124 054 случаев заражения, из которых 9 623 за последние сутки.

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