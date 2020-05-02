Проливные дожди затопили Волгоград: видео

В Волгограде из-за проливных дождей затруднено движение

Водителям приходятся справляться с погодными аномалиями с помощью подручных средств. Видео с места были опубликованы очевидцами в Сети.

На кадрах видно., что из-за проливных дождей машины преодолевают препятствия с большим трудом. Автомобили затоплены практически наполовину.

По сообщениям местных СМИ, дорожные заторы в Волгограде оцениваются в три балла.