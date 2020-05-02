Проливные дожди затопили Волгоград: видео
Водителям приходятся справляться с погодными аномалиями с помощью подручных средств.
© Фото: dpsvolgograd Instagram
В Волгограде из-за проливных дождей затруднено движение
Водителям приходятся справляться с погодными аномалиями с помощью подручных средств. Видео с места были опубликованы очевидцами в Сети.
На кадрах видно., что из-за проливных дождей машины преодолевают препятствия с большим трудом. Автомобили затоплены практически наполовину.
По сообщениям местных СМИ, дорожные заторы в Волгограде оцениваются в три балла.