Глава МИД ФРГ пообещал попробовать переубедить США по выходу из ДОН

Германия вместе с партнерами-единомышленниками будет работать над тем, чтобы убедить руководство США обдумать решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Выход США серьезно сократит зону применения договора, и общий режим этого договора ослабнет. Решение США вступит в силу по истечении шестимесячного периода. Мы с партнерами-единомышленниками будем интенсивно работать над тем, чтобы руководство США еще раз обдумало решение», - приводит РИА Новости слова Мааса.

В четверг, 21 мая, Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. При этом американский президент отметил, что у России и Соединенных Штатов Америки есть хорошие шансы заключить новый договор по вооружениям.

Решение Трампа вызвало серьезное беспокойство в ООН и американском конгрессе. В Организации Объединенных Наций заявили, что расторжение подобных договоренностей, может привести к новой гонке вооружений. Конгрессмены считают, что решение Трампа несет риск для американских сил в Европе.