Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от COVID-19 врачей

Новорожденного сына премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвали Уилфред Лори Николас: Николас - в честь двух врачей, спасших жизнь премьера после заражения коронавирусом, Уилфред - в честь дедушки главы правительства, Лори- как и деда матери.

Имя своего первенца сообщила мать ребенка и невеста Джонсона, Кэрри Саймондс, 2 мая на своей странице в Instagram.

Также она выразила благодарность команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London.

Сын 55-летнего Джонсона и 31-летней Саймондс родился 29 апреля в в одной из больниц в Лондоне.В конце февраля Джонсон и Саймондс объявили о помолвке и о том, что у них будет ребенок.

О заболевании премьера Великобритании стало известно 27 марта. Борис Джонсон с положительным тестом на коронавирус был госпитализирован 5 апреля. В больнице политик находился неделю. В конце апреля политик вернулся к работе.

Сейчас в Великобритании зарегистрировано более 183 тысяч заболевших коронавирусом.