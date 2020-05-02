Описан новый способ лечения коронавируса

С помощью математической модели, разработанной для изучения динамики вирусных инфекций, американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии сравнили реакцию иммунной системы пациентов с COVID-19 и с гриппом.

Как сообщает Journal of Medical Virology, иммунная система после заражения дает две реакции - сразу после инфицирования и через несколько дней. На первом этапе с вирусом борется врожденный иммунитет и побеждает вирус. Если нет, то срабатывает адаптивный иммунный ответ, при котором мобилизуются Т- и В-клетки.

Согласно исследованиям ученых, при гриппе врожденный иммунитет избавляется от большей части вируса, и адаптивная система не вступает в работу.

В случае с COVID-19 математическое моделирование показало, что инфекция продолжает распространяться и при этом мобилизует весь адаптивный иммунный ответ несколькими слоями. Такая более продолжительная вирусная активность может привести к чрезмерной реакции иммунной системы, известной как цитоксиновый шторм, который уничтожает здоровые клетки, вызывая повреждение тканей.

Этой особенностью можно объяснить тот факт, что некоторые пациенты с COVID-19 испытывают рецидив заболевания после ослабления симптомов.

Таким образом, ученые считают, что при правильном применении иммунодепрессантов на ранних стадиях заболевания можно задержать адаптивный иммунный ответ и отсрочить его влияние на врожденный иммунный ответ. К тому же уже имеются данные, подтверждающие результативность лечения некоторых пациентов, получавших иммунодепрессанты.

Наиболее эффективным лечением COVID-19, по мнению столичных медиков, является переливание плазмы крови выздоровевшего человека больному.

Россия третий день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших увеличилось на 9 623 человека. Всего зараженных в стране 124 054. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 62 658. По словам мэра столицы Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения.