Под Ярославлем заметили еще одного разгуливающего у людского жилья медведя: видео

Несколько дней назад медведь-трехлеток появился в районе Брагино в Ярославле и набросился на пешехода. Егеря были вынуждены отследить и застрелить животное.

«Ну вот и у нас появился медведь. Мишка ходит по нашей гряде, всех поздравляю. Что-то их развелось», - комментирует происходящее автор съемки.

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