Под Ярославлем заметили еще одного разгуливающего у людского жилья медведя: видео
Медведь решил побродить по огородам местных жителей.
© Видео: ghest_po_yaroslavski vk © Фото: ghest_po_yaroslavski vk
В поселке Летешовка в Ярославской области заметили разгуливающего медведя. Видео с животным появилось в социальных сетях.
На ролике медведь осваивает огороды местных жителей.
«Ну вот и у нас появился медведь. Мишка ходит по нашей гряде, всех поздравляю. Что-то их развелось», - комментирует происходящее автор съемки.
Несколько дней назад медведь-трехлеток появился в районе Брагино в Ярославле и набросился на пешехода. Егеря были вынуждены отследить и застрелить животное.