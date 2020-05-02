В РПЦ предложили мораторий на аборты на время пандемии

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства предложили ввести запрет на аборты на время пандемии коронавирусной инфекции. Ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов заявил, что данная процедура не является лечебной и наносит вред людскому здоровью.

«Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», - цитирует заявление священнослужителя РИА Новости.

Лукьянов также выразил поддержку позиции министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о приостановке проведения процедур по репродукции клиниками ЭКО.

Ранее в связи с коронавирусом патриарх всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору. В течение апреля церковные мероприятия проходили в столице без участия прихожан.