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СК установил распространителя фейка о продаже масок из китайской гуманитарной помощи

Кирилл Кунецкий
09:53 21.05.2020
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
© Видео: СК РФ © Фото: MIT Russia, via, Globallookpress

Следователи установили личность распространителя фейка о якобы продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве. Об этом сегодня сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью. Женщину уже допросили, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Ранее женщина разместила в социальной сети видеоролик, в котором утверждала, что в столичных магазинах продаются средства индивидуальной защиты, которые якобы являются гуманитарной помощью.

«При обыске по месту жительства подозреваемой изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей», - сообщила Петренко.

В действительности же на масках приводились лишь сведения о сертификации товара, что подтвердил перевод надписей с китайского на русский язык.

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