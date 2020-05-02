Оперштаб: половина новых пациентов с COVID-19 в Москве моложе 45 лет

Примерно половина новых пациентов с коронавирусом, которые выявлены в Москве - это граждане моложе 45 лет, сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«43% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, ещё 5% - старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 7% заболевших составляют дети.

Ранее сообщалось, что у большинства пациентов в возрасте от 18 до 40 лет заболевание протекает в более легкой и менее опасной форме, тогда как пожилые пациенты зачастую наблюдаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Но, небольшой процент инфицированных пенсионеров в России объясняется их большей ответственностью и готовностью оставаться дома, а молодые люди относятся к режиму самоизоляции легкомысленно.

Россия третий день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших увеличилось на 9 623 человека. Всего зараженных в стране 124 054. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 62 658. По словам мэра столицы Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения.