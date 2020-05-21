Песков объяснил низкий показатель смертности от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статистику по смертности от коронавируса в России правдивой и точной. По его словам, в стране всегда определяют точную причину смерти путем вскрытия.

«Мы ничего не скрываем... Причина смерти определяется путем вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчеты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти», - сказал он.

В интервью CNBC он также отметил, что в этом заключается разница между Россией и другими западными странами, где вскрытие не проводят.

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в России составляет 308 705, скончались от болезни 2 972 человек. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отметила, что показатель смертности в стране составляет 0,95%, что более чем в семь раз ниже, чем в целом по миру.