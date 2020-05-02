«Используются без доказательств пользы»: врач оценил используемые при лечении COVID-19 препараты

Лекарства хлорохин, ремдисвир, препараты против ВИЧ и стероиды, которые применяют в лечении коронавирусной инфекции используются без доказательств их пользы.

«Они применяются потому, что у них имеется сертификат на использование при лечении других заболеваний, а также поскольку есть догадки на тему того, что они могут помочь, так как являются противовирусными препаратами», - объяснил немецкий врач-реаниматолог.

По его словам, кратко лечение от инфекции можно описать следующим образом: интубация и искусственная вентиляция легких на ранних стадиях заболевания, поддержка катехоламинами кровообращения при его нарушении. Возможно применение антибиотиков, если есть некоторые признаки дополнительной бактериальной суперинфекции, уточнил медик в интервью «МК».

Наиболее эффективным методом лечения, по мнению столичных сотрудников здравоохранения, является переливание плазмы от выздоровевшего человека больному.

Эпидемия нового типа вируса, который впоследствии назвали COVID-19, зародилась в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ признала вспышку ранее неизвестного заболевания пандемией. На данный момент, заболевшие числятся почти во всех странах мира. Большинство пациентов находятся в США, Испании, Италии, Франции и Германии. Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на седьмом месте по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в нашей стране выявлено 9 623 новых случая заболевания. Всего зараженных в стране 124 054. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 62 658.