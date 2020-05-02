Эксперты назвали правила утилизации масок и перчаток
Всего в России зарегистрировано свыше 124 заражения коронавирусом.
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Использованные средств индивидуальной защиты после возвращения домой с улицы необходимо утилизировать, а тем, кто на карантине, нужно утилизировать их в двойной пакет, сообщили во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
По словам экспертов, к ним относятся одноразовые маски.
«Тем, кто находится на карантине из-за коронавируса, необходимо упаковывать бытовой мусор в двойные прочные мусорные пакеты и плотно их закрывать», - цитирует ТАСС представителей НИИ.
Всего в период пандемии в Росии инфицированы 124 054 человека, из которых 9623 за последние сутки.