Эксперты назвали правила утилизации масок и перчаток

Использованные средств индивидуальной защиты после возвращения домой с улицы необходимо утилизировать, а тем, кто на карантине, нужно утилизировать их в двойной пакет, сообщили во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



По словам экспертов, к ним относятся одноразовые маски.

«Тем, кто находится на карантине из-за коронавируса, необходимо упаковывать бытовой мусор в двойные прочные мусорные пакеты и плотно их закрывать», - цитирует ТАСС представителей НИИ.

Всего в период пандемии в Росии инфицированы 124 054 человека, из которых 9623 за последние сутки.