Шестая годовщина трагедии: в Одессе почтили память погибших в Доме профсозов

Сегодня в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли 2 мая 2014 года. С раннего утра на Куликовом поле в Одессе образовались очереди из желающих возложить цветы в память о погибших в Доме профсоюзов. Местные СМИ сообщают о потасовках и стычках провокаторов с теми, кто пришел почтить память погибших. Сообщается, что нескольких человек уже задержали.

Соблюдение карантинных норм в городе обеспечивала полиция - возлагать цветы пускали только по два участника траурной церемонии.

Напомним, пожар в Доме профсоюзов начался из-за бросков горючей смеси, совершенных проукраинскими активистами. В это время внутри здания находились противников Евромайдана. Тех, кто пытался выбраться, забивали камнями и палками. Преступление, которое шокировало весь мир, так и осталось без наказания - даже спустя 6 лет к ответственности не привлечены ни организаторы, ни исполнители. По официальной информации, в тот день погибли 42 человека. еще 250 пострадали.