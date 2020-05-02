Глава Роспотребнадзора дала советы переболевшим коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всем, кто переболел коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать жесткий режим самоизоляции две недели.

Помимо этого она подчеркнула, что инфицированные выздоравливают достаточно долго и диагноз «здоров» не будет поставлен до полного избавления от вируса.



Также Попова заявила, что при ОРВИ вирус определяется мазком из носа, а в случае пневмонии, патологический процесс нужно искать в легких.

Однако, в этом случае тест на коронавирус показывает результат на COVID-19 не ранее, чем через три дня после инфицирования, так как инфекция должна развиться, чтобы мазок смог определить инфекцию.

Всего в России заражены 124 054 человек, из которых выздоровели - 15 013.